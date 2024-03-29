婦人闖陳其邁記者會陳情被拉走 大罵員警被罰3千元

高雄市長陳其邁主持發紅包記者會，市民陳情鬧場被罰3千元。（資料照）

2024/03/29 11:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年農曆過年前夕，高雄市長陳其邁在市府主持記者會，趙姓婦人趁機向陳其邁陳情自家農地相關案件，結果被戒護的員警拉走，趙婦破口大罵「不要臉」、「不要臉的男人」，法官依社維法判罰3千元。

判決指出，今年1月18日上午10點，陳其邁在市府四維行政中心召開記者會，除提早向市民拜年，還宣告將發放限定高雄版小紅包等新春小物；記者會召開前幾分鐘，趙姓婦人和老公柯姓男子跑到市府大樓，準備闖入記者會現場向陳其邁陳情自家農地相關案件，官員見他們行跡可疑，上前告誡非媒體不得入內，趙婦竟情緒失控，開始大吼大叫。

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在旁警戒的員警立即上前將趙婦拉開，但趙婦被碰到身體時，又再尖叫狂喊「不要臉」、「不要臉的男人」；趙、柯兩人被帶離現場後，警方訊後依違反社維法將他們送辦。

高雄簡易庭審理時，趙婦辯稱，記者會進行時，他們都靜靜的站在旁邊觀看，想等記者會結束後再向市長陳情，但官員和員警都不讓他們有機會跟市長說話，還強拉腋窩手臂，她認為男女授受不親，才會罵「不要臉」，強調並沒有滋擾記者會進行。

但法官檢視員警身上的密錄器，發現趙婦在記者會現場手持文件，以不滿情緒表達農業案件處理不當緣由，她身旁圍繞多名人員，都試圖安撫並請其轉往他處陳情避免影響記者會進行，但趙婦不為所動仍大聲喧鬧，因此不採信她的說詞，依違反社維法裁罰3千元；至於柯男部分，法官見他一直試圖安撫老婆情緒，全程態度平和，沒有做出滋擾行為，因此裁定不罰，可抗告。

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