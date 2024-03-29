廣告商首遭開鍘！涉投放詐騙廣告致近百人受騙2億元 5人送辦

男子石凱翔等5人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/03/29 11:20

〔記者邱俊福／台北報導〕任職韓國知名「德博」廣告公司在台分公司業務的男子石凱翔，涉嫌協助隱身中國的假投資詐團，協助投放假投資廣告，並優化廣告內容，假冒「楊世光」等財經專家、名人代言，導致至少有93人受騙，財損逾2億元，其中1名北市6旬婦人還因此融掉存放的黃金，投資虛擬貨幣，受騙4000萬元。刑事局偵四大隊第一隊今宣布偵破，逮捕石嫌與協助洗錢的石嫌老婆、父親，以及在台分公司林姓負責人、王姓主管等5人送辦。

這是政府為加強防制假投資詐欺廣告，112年6月28日修正公布施行「證券投資信託及顧問法」，賦予廣告公司負有審核責任後，首件對廣告商開鍘的案件。

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警方調查，35歲石嫌前年4月開始，勾串假投資詐騙集團，利用本身任職的廣告公司，可應用大數據分析網路使用者瀏覽網頁習慣，用以提供廣告主配套精準投放廣告，曝光於全球及國內合作數位媒體的量能，協助在其公司廣告平台系統，投放假投資廣告。

這些廣告內容多為誇大投資賺錢效率等話術，更假冒財經專家、名人代言，使不特定民眾誤信點擊投資廣告頁面，後即遭引導轉址、連結，逐步落入詐團陷阱。期間，該公司雖曾多次接獲刑事局通知下架涉詐廣告，仍蓄意協助詐欺集團繼續優化、投放金融廣告。

石嫌為躲避執法機關追查，詐團支付的廣告費用，先以虛擬貨幣轉入石嫌的洪姓老婆、父親所成立的虛擬貨幣人頭公司，再轉成現金匯給石嫌。經清查，石嫌投放涉詐廣告金額高達約2.58億元，從中抽取手續費、傭金為百分之10。

警方據報經長期蒐證，去年11月間逮捕石嫌等5人到案，查扣筆電、平板電腦、廣告代理商德博公司客戶資料及隨身碟、主機資料庫、投放廣告素材等；並扣押石嫌等人名下帳戶、房屋2棟、名車2輛、大型重機2部及USDT虛擬貨幣3322顆，共計約1億餘元。

石等5嫌訊後依加重詐欺罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後石嫌遭裁定羈押禁見，其他共犯以15至50萬元不等交保候傳。

警方查扣筆電、平板電腦、廣告代理商德博公司客戶資料及隨身碟、主機資料庫、投放廣告素材等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣男子石凱翔名下的保時捷。（記者邱俊福翻攝）

男子石凱翔協助投放的假投資廣告。（記者邱俊福翻攝）

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