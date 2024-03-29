騎士闖紅燈撞警車亡 分局長被控事後要求「無肇責警」賠50萬

宜蘭警分局廖姓警員駕駛警車與闖紅燈騎士發生車禍。（記者蔡昀容翻攝）

2024/03/29 10:54

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭警分局廖姓員警去年8月駕駛巡邏車解送人犯時，被闖紅燈的機車騎士撞擊，騎士傷重不治。廖員指控，他無肇事責任，時任分局長余中義卻稱是「因果輪迴」，施壓他盡快賠償家屬50萬。現職花蓮縣警察局主秘的余中義解釋，他基於善意，希望廖員盡早走出陰霾，最後也尊重廖員意願，走官司解決，對於彼此認知落差表達遺憾之意，期間用詞思慮欠周造成同仁不舒服，他對此表示歉意。

廖姓員警去年8月19日開巡邏車解送人犯，行經縣政北路與凱旋路交岔路口時，與機車騎士發生車禍。事故鑑定顯示，機車過停止線至兩車碰撞僅1.28秒，小於1.6秒反應時間，廖員實難防範，認定騎士闖紅燈為肇事原因，廖員無疏失。

請繼續往下閱讀...

不過，廖員指控，事發之初，根據監視器和行車紀錄器畫面，他明顯無過失，且事故鑑定也還沒完成，時任的余分局長卻一直責怪他，並要求他向對方道歉，還找他的父母，施壓要他盡快賠償對方。

廖員指出，余分局長向父母表示，對方開口120萬元，他賣上老臉，已協調降至80萬元，其中30萬元他會幫忙籌，剩下50萬元請廖員自籌；余還說，他相信因果報應，事情會找上廖員，其來有自，讓廖員備感羞辱，是意指他「爛人活該被撞」嗎？奉公守法執行公務，就活該被這樣對待嗎？

廖員認為，若是他的錯，他絕對欣然接受，但他沒有過失，且當時剛下單位1年多，家庭也非富裕，根本拿不出來。廖員堅決走司法途徑，經宜蘭地檢署依過失致死調查，廖員獲不起訴處分。

廖員表示，事發之後，綠燈經過路口仍害怕，且精神不穩定，但為不影響同事，他都正常工作，只是下班回到家，還是有很多情緒，努力生活紓壓，仍無法諒解，整起事件處理過程，傷害他的人格尊嚴、職業聲譽，也嚴重影響他與家人的生活，對警界更是失望。

余中義則回應，對於因果輪迴說，他思慮欠周，造成廖員和家人不舒服表示歉意；至於賠償一事，對方家屬透過中間人提出120萬元道義補償，他基於善意出發點，希望廖員盡快走出車禍陰霾，回歸正常生活，才與廖員家人溝通，考量廖員因公遇事故，也表達會募款協助部分金額，最後他也尊重廖員意願，走司法途徑，對於彼此之間的認知落差，表達遺憾之意。

宜蘭縣警局表示，已啟動關懷機制，聯繫訪視，會進一步了解詳情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法