為兒償賭債房子保不住 阿里山鄉代會主席上吊亡

2017-09-22

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉民代表會主席林清福，昨天傍晚5點10分被發現在竹崎鄉中和村某土地公廟後方樹林間上吊身亡，據傳他最近因故手頭緊、資金調度出狀況，位於樂野村的4層樓別墅也被迫出售，可能因此想不開。

去年出車禍 身體也不好

警方初步調查，林清福（51歲）的次子昨天下午2點多看見父親步行外出，未說要去何處，直到下午4點仍未返家，次子直覺有異，外出尋找，竟在距住家100公尺、阿里山公路60公里處往石壁的前述林間發現父親上吊，警、消到場發現林清福已明顯死亡，未送醫。警方說，現場沒有外傷及打鬥痕跡，林未留遺書，今將由檢察官相驗死因。

林男的友人表示，林清福去年投資失利，資金調度出狀況，加上去年10月初在達邦公路（縣道169線）33.4公里處駕車不慎，墜落30多公尺深的櫻花溪谷，傷及臉部與胸部，意志消沉。

林清福與妻子育有2子1女，長子因欠賭債，今年6月「跑路」，債主曾到樂野村找林清福夫妻談判，他不得不以1000多萬元價格，將樂野村別墅出售換取現金，再移居現址。

林清福為人海派，曾在民國78至90年間擔任奮起湖義消分隊長，102年3月至今年3月在阿里山鄉農會擔任第12屆理事長；他在上一屆鄉代會擔任副主席，本屆更上一層樓當選主席。

任期過半 依法不用補選

縣府民政處長陳宏基指出，林任期過半，依地方制度法不用補選，將由代表會召開臨時會，6名代表互推主席。

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