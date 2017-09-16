「錢莊比鬼恐怖」寧鬼月盜墓還債

2017-09-16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕57歲男子陳献堂欠地下錢莊100多萬元，被債主逼急了，顧不得農曆7月鬼門開，在彰化縣盜挖4座墓，偷走陪葬品變賣還錢，鄉民當時氣憤說「7月也敢去，很快就會抓到了」，本月14日陳嫌又到鹿港刨挖2座墓，被埋伏員警逮捕；陳落網後無奈告訴警方：「這群人（指地下錢莊）比鬼還恐怖，實在是迫不得已才找祖先要錢！」

又想盜墓 墓園前被逮

警方說，陳嫌怕聞到屍臭味，都選定近10年的墓穴，昨天依挖掘墳墓及加重竊盜罪移送彰化地檢署，檢方認為他有再犯及逃亡之虞，聲請羈押獲准。

陳献堂本月2日到埔鹽鄉第16公墓盜挖4座墓穴，得手金飾陪葬品價值不到1萬元，因此14日凌晨又潛往鹿港第12公墓。警方研判盜墓者會繼續作案，果然監控發覺可疑車輛停在第12公墓入口處，員警埋伏在車旁守株待兔，凌晨4點30分見陳嫌從墓園走出，一擁而上將他壓制。

兩夥盜墓者還曾幹架

陳嫌說，地下錢莊每天到家裡要債，潑漆撒冥紙樣樣來，債主逼那麼急，迫不得已只好向「死人借錢」。他說，每次作案一定先拜拜，邊挖邊念阿彌陀佛，離開時還對亡者說，「中元普度時，會多燒金紙給你，謝謝你幫我渡過難關，不要來找我。」

溪湖偵查隊副隊長黃枝泉說，陳嫌去年9月曾到溪州鄉盜墓，跟另一夥盜墓者狹路相逢，雙方大打出手後，陳嫌落跑，另一方不久就被逮，已入監服刑。