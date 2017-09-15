行色匆匆、早出晚歸 孩子沈迷賭博有徵兆

2017-09-15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕南台中家扶中心主任洪健胤表示，孩子若沈迷賭博，會有一些徵兆，例如行色匆匆，早出晚歸，含糊其詞，講電話不敢讓家人知道，躲在角落，或者是沈迷於LINE中，常蹺課等，若家中及學校老師一發現孩子跟平常不一樣，就要注意。

兒童福利聯盟中區辦公處處長林武雄表示，孩子也有可能不是在短時間內就賭輸100多萬，有可能是先輸了一些，賭場借錢給孩子結果又輸，「設局」引誘孩子一直賭下去，家長及老師如果發現孩子的行為出現異常，千萬要多加留意。