北市1歲童遭虐死案 北檢提訊涉案保母釐清案情

劉姓保母涉嫌虐死1歲男嬰被收押，北檢今日提他出庭釐清案情。（資料照）

2024/03/21 15:34

〔記者王定傳／台北報導〕1名1歲大的男嬰去年因噎奶送醫不治，醫院發現男嬰左側骨盆及額頭骨變形，通報北市社會局；台北地檢署會同法醫相驗發現，男嬰全身有多處瘀傷，牙齒斷四顆，屬「他殺」，台北地檢署訊後將涉嫌虐死男嬰的劉姓保母及其胞妹，依凌虐幼童致死罪，向法院聲請羈押禁見獲准，北檢為釐清犯罪細節，今下午提訊在押劉女。載運劉女的囚車下午1時許進入北檢。

這起駭人聽聞的虐嬰案發生在台北市文山區，男嬰生母涉刑案逃亡、父不詳，新北市社會局和兒童福利聯盟去年9月將男嬰轉介劉女代為照顧。

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據了解，劉女疑似長期對男嬰施虐，例如：命他罰站，身體一搖晃就施以「愛的小手」處罰、以布條將雙手反綁，或餵食廚餘、燒焦食物等，造成男嬰長期營養不良，於去年12月24日休克不治。

法醫相驗死因為他殺，男嬰皮下軟組織及臉部、四肢等多處均有外傷與瘀傷，致傷原因則包括遭人束縛約束、長時間罰站及毆打。

檢方1月9日拘提劉女，她否認凌虐，辯稱牙斷及手指甲被拔光是男嬰自己撞牆及咬指甲。但檢警勘查劉女手機發現有多張男嬰受虐照片，聲押她獲准，之後發現劉女將照片傳給妹妹，2人還在LINE上分享「虐嬰心得」，2月23日約談妹妹到案後也已羈押；3月初，台北地院裁定延押劉女2個月。

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