灑水車抽河水 司機竊盜罪起訴

2017-06-26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕河水屬國家資源，大量抽取是犯罪行為！

大量抽取國家資源

37歲謝姓男子去年4月12日，開著工程公司灑水車到新北市瑞芳區，利用車上抽水設備到基隆河支流（田寮河上游）抽水儲存，供工地灑水及洗車用；基隆地檢署接獲檢舉偵辦，謝說不知道河水不能抽取，不知道自己違法，檢方仍依竊盜罪將他起訴。

檢方傳訊謝男的王姓雇主，王男說，他請謝男自行尋找水源，運回工地供工地車輛清洗及灑水使用。檢察官認定，謝男用抽水設備單次大量抽取河水供工地使用，已經違法。

基隆地檢署主任檢察官鍾曉亞表示，水屬於國家財產，一般民眾到山區裝山泉水泡茶、或是利用山泉水洗車，這類危害並不大，換句話說，國家法益雖受到侵害但程度輕微，若無其它特殊情況，即使遭偵辦，檢方通常會了解是否符合「微罪不舉」給予職權不起訴；但上述案件使用抽水馬達抽取高達幾噸的水來清洗、牟利，兩者情況不同。檢察官說，水資源逐漸枯竭，應該好好保護，不該被濫用。

經濟部水利署北區水資源局指出，水利法規定，水為天然資源，屬國家所有，不因人民取得土地所有權而受影響，民眾要取得水權才能使用，如果山區民眾家中沒自來水，自己接取山泉水，依水利法第42條規定，家用非營利使用，可以免申請水權。

民眾少量使用 合理範圍

律師柯林宏表示，謝姓被告一次抽取大量水源，用於工程工地，在沒有向相關單位申請水權情形下，盜用水資源就屬於竊盜罪；一般民眾少量使用河水、溪水，在合理範圍內（如野炊）毋需擔心構成刑責。