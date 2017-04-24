賞螢遭樹砸 1歲男童顱內出血

2017-04-24

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕52歲周男前晚帶著1歲多的兒子，參加新竹縣峨眉鄉公所在藤坪親水公園舉辦的賞螢活動，回程途經產業道路，遭邊坡上方腐朽掉落的木麻黃砸中，周男骨折、頭部撕裂傷，兒子顱內出血送醫救治。

峨眉鄉公所表示，這棵木麻黃在產業道路邊坡上方約8公尺的私人土地上，可能是連續兩天下雨，造成腐朽樹幹更加惡化，不堪負荷重量斷裂倒下，砸中周姓父子。

周男被砸中頭部倒下，痛到難以起身，疑頭部也被砸到的周童，則耳朵出血、昏迷。峨眉分駐所員警開警車護送周母帶孩子就醫，途中由趕到的救護車接駁送醫急救；痛到無法動彈的周男，則在救護車抵達後，被用擔架抬上車送醫。

峨眉鄉公所表示，事發當時下雨，活動承辦人員用雨傘護住倒地不起的周男，直到他上救護車，並派員前往醫院關切傷勢，周男已無大礙，轉診的男童仍在住院觀察，活動有保團體險，周男還有意外險。

在藤坪親水公園有多年導覽經驗的峨眉鄉中盛村村長姜信鈞說，當地自然生態維護得很好，步道、產業道路兩旁樹木很多，經常在幾天大雨後，就有倒下的樹木橫亙在路中央，或邊坡傾洩下來的土石掩蓋路面，雨天前往當地山區一定要小心。