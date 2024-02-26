怪導航？ 女騎士先闖台88再上國3 竹田地磅站前自摔送醫

吳女騎上台88快速公路又匯入國3，直到自摔才結束「迷航」。（警方提供）

2024/02/26 15:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國道3號今天發生一起光怪陸離的機車事故，1輛白牌機車在竹田地磅站前自摔，案情已相對離譜，沒想到該名騎士竟是從高雄大寮上了台88快速公路後往東行，再經由竹田系統交流道匯入國道北上，連闖兩段不該行駛的路段後，直到往北行經國道警分隊對面的竹田地磅站後才因鋪面落差自摔結束「迷航」，所幸人無大礙，而機車當然只能留在當地，人還送到更南邊的屏東潮州就醫。

國道警第五大隊竹田分隊表示，今天中午獲報指在國道警竹田分隊警所對面的地磅站，有1名機車騎士倒地，獲報後立即派遣竹田分隊編號576巡邏車到場處理，發現該名40歲的吳姓女子因自摔造成臉部及雙腳擦傷，隨後即由救護車往南送往屏東潮州安泰醫院治療。

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警方指出，經詢該名吳女自稱她自高雄市大寮區駛上台88線快速道路，原欲往北至台南，因路況不熟所以使用導航，但竟誤上國道，並在行經該地磅站時，因路面新舊柏油鋪面落差不平致自摔。

警方強調，機車行駛國道依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者的規定開罰，處駕駛人3000至6000元罰鍰。國道警呼籲，若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

不過，吳女自稱使用導航，也讓基層分局員警是大呼不可思議，指出一般白牌機車大多僅使用手機上的地圖或導航APP，且這類導航明明可選擇機車路線，該名吳女卻依照汽車導航路線而不以為意，從上台88再到國道3都不覺得奇怪，到底是被導航誤導還是誤導導航，實在令人納悶。

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