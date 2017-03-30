在國道玩命射彈弓 轟破4客運車窗

2017-03-30

〔記者曾健銘／新北報導〕47歲李姓聯結車司機，在國道遭國光客運「剪線」超車，他懷恨在心，本月22日起接連3天，駕駛聯結車上國道，鎖定國光客運為主的客運巴士，不顧車速近百公里，竟放開方向盤，雙手持強力彈弓射擊客運車洩憤，有3輛國光客運、1輛日統客運玻璃遭射破；國道警察局昨逮捕李男，指斥他：「根本在玩命，害人害己！ 」訊後依公共危險、毀損等罪嫌函送法辦。

曾遭「剪線」超車 見國光號就射

據了解，李男每天固定駕駛聯結車，往返新北市林口與雲林縣，去年底他開車經國道1號南下西螺服務區附近，遭1輛國光客運「剪線」超車，當下雖未發生碰撞，但李男懷恨在心，在聯結車內放置強力彈弓與鋼珠彈。

警方調查，本月22日晚間，李男開車行經國道1號南下260公里處，發現1輛國光客運由對向北上車道駛來，李男拿出弓彈，不顧當時車速百公里，趁客運行經左側時，雙手放開方向盤，一手持弓、一手拉彈，朝客運車窗射擊，車窗強化玻璃遭射破，幸未傷及乘客。

時速百公里放手玩命 幸未傷及無辜

李男隔天分別又在南下231公里、南下201公里處，射破2輛北向車道上的國光客運車窗；24日晚間10時許，李男行經南下231公里處，誤將後方同向車道的日統客運當成國光客運，刻意放慢待其通過左側時，持彈弓近距離射破車窗，所幸這幾起攻擊事件都只造成車損，沒有人員受傷。

國光客運研判遭特定人士尋仇，向警方報案，國道警方過濾上萬輛車子，鎖定李男的聯結車，27日上午10時許在南下231公里的案發路段，發現李男開車經過，上前攔查逮人，在車內搜出強力彈弓、鋼珠彈等犯案工具，李男承認不滿遭國光客運超車，才隨機攻擊報復。

警方呼籲，在國道遇行車糾紛，應循正常管道向警察機關報案，切勿以不當方式報復，以免觸法，也危及自身及他人安全。