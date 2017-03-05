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女友是小三 凶手偕妻住命案大樓

2017-03-05

〔記者邱俊福／台北報導〕蛇蠍女模梁思惠找男友程宇計殺陳姓女模命案，檢警專案小組昨天查出程嫌已婚，跟母親、妻子住在凶案大樓，梁女其實是小三。

警方初步調查，24歲的程宇原名高廷宇，從母姓改為程宇。他自高中畢業後，101年於馬祖東引服陸軍役，現跟母親與妻子住在同棟大樓內，因自己遭到多項通緝，居無定所，不敢返家，不過他對於該處大樓非常熟悉，認為地下1樓的廢棄商場格局複雜，平常住戶不會進入，又沒有燈光，便常以高價誘騙外拍手法，誘騙小模到此性侵。

去年底，程嫌在該大樓的地下1樓犯下一起性侵案，隨即逃往南部藏匿。

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  • 程宇與梁思惠（紅圈處）被拍到一前一後進入命案現場對街的超商，相隔11秒後，陳姓小模（箭頭處）走出超商。梁思惠卻堅稱影中人不是她。（記者邱俊福翻攝）

    程宇與梁思惠（紅圈處）被拍到一前一後進入命案現場對街的超商，相隔11秒後，陳姓小模（箭頭處）走出超商。梁思惠卻堅稱影中人不是她。（記者邱俊福翻攝）

  • 程宇殺了陳姓小模後，還把她的手表轉送給女友。（記者邱俊福翻攝）

    程宇殺了陳姓小模後，還把她的手表轉送給女友。（記者邱俊福翻攝）

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相關關鍵字： 小三 已婚 梁思惠 程宇
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標題：女友是小三 凶手偕妻住命案大樓


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