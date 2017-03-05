女友是小三 凶手偕妻住命案大樓
2017-03-05
〔記者邱俊福／台北報導〕蛇蠍女模梁思惠找男友程宇計殺陳姓女模命案，檢警專案小組昨天查出程嫌已婚，跟母親、妻子住在凶案大樓，梁女其實是小三。
警方初步調查，24歲的程宇原名高廷宇，從母姓改為程宇。他自高中畢業後，101年於馬祖東引服陸軍役，現跟母親與妻子住在同棟大樓內，因自己遭到多項通緝，居無定所，不敢返家，不過他對於該處大樓非常熟悉，認為地下1樓的廢棄商場格局複雜，平常住戶不會進入，又沒有燈光，便常以高價誘騙外拍手法，誘騙小模到此性侵。
去年底，程嫌在該大樓的地下1樓犯下一起性侵案，隨即逃往南部藏匿。
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