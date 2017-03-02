醋夫把妻燒成火球 害她命危恐截肢
2017-03-02
〔記者林嘉東／基隆報導〕54歲男子陳清輝與妻子分居時，撞見李姓妻子與1名男子同行，懷疑該男是新歡，竟醋勁大發，佯稱要與妻子離婚，竟向妻子潑油，燒妻子的臉。事發已一個多月，李婦目前仍在加護病房救治，有截肢與生命危險之虞；基隆地檢署昨偵結，依殺人未遂等3項罪名起訴他。
醋夫被依殺人未遂等3罪起訴
起訴書指出，陳清輝與李姓婦人結婚多年，婚後因屢起爭執而分居。2人分居半年後，陳在今年1月送貨至基隆市麥當勞時，巧遇妻子與不詳男子同行，懷疑妻子另結新歡。
3天後，陳男佯稱要與妻子離婚，卻將一罐裝滿汽油的寶特瓶預藏在機車置物箱內。陳見妻子現身後，先將妻子壓制在路旁計程車上，再將裝滿汽油的寶特瓶倒在妻子臉上後，以打火機點燃汽油。
陳見妻子全身著火，竟搶走妻子手上內有6萬元手提包後逃逸，還好楊姓鄰居目擊經過，趕緊以滅火器滅火，再報案將陳妻送醫急救。案發後，警方火速找到陳；檢察官複訊後聲押他獲准，經多日調查昨偵結。
檢察官認定，陳妻頭頸、胸部等處被燒傷面積達30%，目前仍在加護病房觀察救治，有截肢與生命危險之虞。
檢察官認為，陳燒妻、強盜，分別觸犯殺人未遂、強盜2罪，還違反家庭暴力防治法家庭暴力罪，昨依3項罪名將他起訴。
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