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屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
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11年前搶華銀入獄 渣男又搶前妻被捕

2017-02-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕綽號「華南」的51歲男子黃盟祥，曾在95年2月持刀搶劫華南銀行新莊新泰分行413萬元，鋃鐺入獄；他出獄後因缺錢花用，今年1月30日到桃園市大園區的檳榔攤找前妻要錢被拒，搶了1萬多元逃走，前天被警方逮捕。

警方表示，黃盟祥當年犯下華南銀行搶案後，有了「華南」的綽號，他被判刑8年半，在103年4月假釋出獄，仍不務正業，妻子無法忍受，今年1月與他離婚。

黃盟祥離婚後仍不斷騷擾前妻，1月30日夥同41歲方姓男子到前妻工作的大園區大觀路檳榔攤，討錢花用，雙方一言不合，黃嫌拿出預藏汽油朝地面潑灑，威脅要燒掉檳榔攤，黃嫌將前妻推開後，搶走桌上1萬多元逃離。

警方在當晚先逮捕方男，他供稱只是陪同黃嫌找前妻要錢，警方前天中午到新北市新莊區逮捕黃嫌，他躲在床下仍被警方找到，他供稱向檳榔攤老闆討債，但檳榔攤老闆表示並不認識他、也沒有債務糾紛，警方訊後依強盜罪嫌移送。

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  • 綽號華南的黃 盟祥，11年前 搶華南銀行鋃 鐺入獄， 如今 搶前妻檳榔攤 ， 又被移送法 辦。 （記者謝武雄攝）

    綽號華南的黃 盟祥，11年前 搶華南銀行鋃 鐺入獄， 如今 搶前妻檳榔攤 ， 又被移送法 辦。 （記者謝武雄攝）

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