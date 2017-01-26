好發於除夕、初二 家暴案 春節達高峰

2017-01-26

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市議員童仲彥遭妻子指控家庭暴力，根據衛福部統計113保護專線的進線量發現，春節期間的家暴案件是一年高峰，光是兒虐、親密暴力就較平日增加1、2成，醫師提醒，出現家暴行為前，施暴者通常會有喝酒、講話大聲無法控制、表情憤怒、手握拳頭、呼吸急促等徵兆，最好要提高警覺。

衛福部統計，去年受理家暴事件通報共11萬6331件，其中婚姻暴力約占5成6，其次為翁（婆）媳、手足、妯娌、子女對父母的暴力約占3成，兒童少年保護事件約占1成4。

衛福部保護服務司長張秀鴛表示，家暴通報往往會延遲，從過完年後2、3天是案件高峰分析，不少就是發生於除夕、初二，估計是過年期間家人相聚時間長，摩擦也連帶增加，因此有衝突，尤其以兒虐、親密暴力為主，約較平日增加1、2成。

台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會常務理事、精神科醫師王家駿表示，家暴的施暴者以男性居多，年齡集中於40、50歲，不一定發生於中、下階層，高教育程度的知識份子也會，主要是有反社會性人格，無法遵守社會規範，就學期間可能就有違反校規、常被記過的情形，例如打架、蹺課、偷竊，另有一種則是屬於邊緣性人格違常疾患，不過有時也可能因為情境造成家暴，例如夫妻激烈吵架，另一半語言過於刺激，進而引發衝突。

王家駿強調，喝酒、講話大聲無法控制、表情憤怒、手握拳頭、呼吸急促等，均為家暴發生前兆，因此若身邊人有類似情況，要避免使用挑釁的言語，最好暫時離開或自己深呼吸。

王家駿說，施暴者可接受精神治療、藥癮治療、心理治療，目前法院依程度判定可分為24、48小時的療程，要在1年內完成，但對於是否再犯則較無具體的評估機制。