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闖空門偷8萬 路邊數錢被活逮

2016-12-29

〔記者林嘉東／基隆報導〕有毒品前科的33歲男子曾鴻志，半年前毒品案出獄，又因沒錢買毒解癮，前晚接連偷竊2戶民宅，得手8萬元現金等財物，他竟High到在失主家外算起「成果」，不知警方已趕到，人贓俱獲。

警方調查，前晚6時許，他先跑進新北市瑞芳區三爪子坑路一戶民宅搜刮財物，竊得一台平板電腦，再跑進許姓婦人家中，竊走她內有8萬元現金的皮包。

許婦發現皮包不見馬上報警，新北市瑞芳警分局瑞芳派出所警員曾冠綸、楊沛盛趕抵，見一名男子在許婦住處附近數錢，直覺可疑上前盤查，當場起出8萬現金，依竊盜罪嫌移送法辦。

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