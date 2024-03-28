防撞兼綠美化 屏東里港分局13派出所放400公斤重水泥盆栽

在里港警分局警友會辦事處協助下，分局轄內13所均置放巨型盆栽防撞。（警方提供）

2024/03/28 14:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有鑒於之前基隆八堵分駐所遭衝撞造成員警殉職，屏東縣里港警分局決定採取擺放400公斤重的巨型水泥盆栽措施，增加安全阻隔，既可防止車輛直接衝撞駐地，也能種植花草兼顧綠化美觀；里港分局今（28）日表示，已全面完成13個派出所、交通小隊的防撞施作。

里港警分局警友會辦事處主任侯明賢及顧問藍啟政，平日熱心公益並支持警政業務，對於員警執勤安全十分重視，在獲知分局擺放盆栽防撞計畫後，隨即主動聯繫並由警友會贊助經費，更親自帶領工人前往各駐地施作。

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警方表示，此次3尺水泥巨型盆栽擺放，參酌各方面專家意見，設置派出所駐地大門前，因1個水泥盆栽加上泥土重達400公斤重，泥土可吸收分散撞擊力道，有效防止車輛直接衝撞駐地，防撞效果更佳，增加值班員警反應時間，以防止憾事再發生。

統計轄內除分局之外，共13個派出所、交通小隊及三德檢查哨，每所各擺放2至４個巨型水泥盆栽，近日全面完成施作；里港警分局分局長温基興表示，感謝警友辦事處長期對警政業務的支持，做警察強而有力的後盾，以實際行動支持辛勞的警察，共同維護社會治安與員警值勤安全。

分駐所前置放巨型盆栽，除了防撞還能綠美化環境。（里港警分局提供）

派出所前置盆栽防撞。（里港警分局提供）

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