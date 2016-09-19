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被前男友軟禁摩鐵 女告性侵不成

2016-09-19

〔記者陳慰慈／台北報導〕自稱天道盟同心會份子的吳姓男子，今年3月涉詐賭及暴力討債被逮，當時高姓女友被查出毒品通緝身分，一併帶回。事後吳男委託友人賣車，償付自己及高女的交保費用，餘款給女方當生活費，共計替女方代墊20萬，兩人事後分手，吳為追討此筆代墊款項，涉嫌將她軟禁在摩鐵，高女在摩鐵傳訊向母親求助，警方破門救人並查獲槍毒；高女另提告吳男性侵，但新北地檢署調查，吳男曾外出離開房間，高女卻未對外求助，不符常情，認定性侵罪嫌不足，予不起訴處分。

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2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
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