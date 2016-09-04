美女師外遇 老公挺她告名醫

2016-09-04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕小琪告劉妻求償100萬元雖被駁回，但這只是雙方互控的案件之一。檢警調查，中年的小琪是國立大學音樂系研究所畢業高材生，也是長髮飄逸的氣質美女。7年前看婦科認識劉姓名醫，2010年9至11月間，2人在摩鐵、車上發生性關係，隔年小琪產下1子，但劉男不認種，小琪還數度到醫院與劉家站崗理論。

劉妻得知後，怒告小琪妨害家庭，指控小琪不僅騷擾她，還取笑她的兒子，甚至要求「二女共事一夫！」

檢方作親子鑑定，確認劉男就是男童生父，依妨害家庭罪嫌起訴小琪。

小琪反控劉男在她精神不濟時將她帶到辦公室性侵，小琪的丈夫不但原諒她，也向桃園地檢署控告劉男利用權勢性侵及妨害家庭。

劉男去年因妨害家庭被判刑6月，桃園地院民庭2月再判他必須賠償小琪的丈夫精神慰撫金100萬元。