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電視主持人夫妻涉吸金 一審無罪

2016-09-01

〔記者張文川／台北報導〕人間衛視前主持人「逸飛」陳逸杰、湯小玲夫妻與陳弟陳登廷，被控以投資「電子垃圾回收」名義吸金6400多萬元，台北地檢署去年依詐欺、違反銀行法罪嫌起訴，台北地院昨認定3人確實有實際投資該事業，只是投資失利，吸金與詐騙的罪證不足，判3人都無罪。可上訴。

檢方起訴指出，陳等3人在中國設立「電子垃圾」回收公司，宣稱該公司研發環保高科技，可從回收的廢棄電子器材的IC電路板中提煉出黃金，23名被害人投資後慘賠，陶姓馬術教練投入1700萬，金額最高。

逸飛夫婦稱是相信弟弟陳登廷的創業投資，夫婦也投資甚鉅，損失同樣慘重，自己也是被害人；陳登廷說，因報廢電路板是從東南亞進口，檢驗程序後來變嚴格，貨品卡在外國海關無法入關，導致資金無法流動，以致投資失利，並非詐騙或私吞。

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