國道自撞下車查看 慘遭輾斃全身四分五裂成肉泥

2019-02-11 12:50

〔記者湯世名／彰化報導〕國道1號今天清晨驚傳一起駭人聽聞的命案！1名韓姓男子開車載陸姓女性友人行經國道1號王田路段時，因發生自撞事故駛往路肩後下車查看車況，不料竟遭後方多輛不明車輛連續撞擊當場死亡，韓男身體還因遭多次輾過而四分五裂，變成一灘肉泥，由於肇事車輛有好幾輛，且都在輾過人之後離開現場，警方已展開追查。

國道警方調查，這起車禍事故發生在今天清晨5時許，49歲的韓姓男子開車載56歲陸姓女性友人行經國道1號北上185公里王田路段時，疑因先擦撞內側護欄，隨即把車駛往路肩，下車查看，不料旋即遭後方多輛不明車輛撞擊，韓男當場遭撞斃躺在外側車道，且因連續遭撞擊，全身不僅四分五裂，還被輾壓成一團肉泥，全身幾乎僅剩1支手臂還看得出來，現場血跡斑斑，景象慘不忍睹。

國道三隊警方據報趕抵現場處理，發現涉嫌撞死韓男的車輛全都未停車，行蹤不明，由於韓男轎車上並未裝設行車紀錄器，坐在車上的陸女儘管目擊韓男被撞擊而死的過程，但因為驚嚇過度，將待其心情穩定後開始製作筆錄，警方並呼籲今天曾行經該路段的用路人，如有目擊或行車紀錄器錄到相關撞擊過程，立即提供給警方以利偵辦。

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