通報虐童警上門訪查 遭童父飆罵20分鐘

2019-02-10 16:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山區年前傳出疑似家暴虐童案，員警到場請來社工及119救護員查看，證實小孩未受傷，但過程中薛姓父親卻和員警槓上，飆罵長達20分鐘，員警大聲回嗆並要一旁哭鬧的小孩閉嘴，最後確認孩童無安全問題、非家暴案後才離去。

有民眾拍攝當時影片公布在臉書爆料公社，質疑警方為何不以公權力逮捕送辦，並要大家重視家暴案，強調「沒有人是局外人」，但PO文卻引發網友熱議，雖有人贊同警方及時到場關心，但也有人對警方態度不佳，甚至要哭鬧的小孩閉嘴，質疑警方執法態度，不要公親變事主。

上月29日凌晨近1時左右，有民眾報案北市木柵路一段有人疑似家暴虐童，員警到場，薛姓父親不願配合，反而不斷咒罵員警，警方一開始隱忍，後來忍不住回嗆「罵完了沒啊，你以為我不會辦你是不是，哭什麼哭啦，閉嘴啦，警察讓你罵爽的是不是！」

據了解，薛父與警察對槓當時，吵醒屋內正在睡覺的10歲男童，男童甚至還加入戰局，一起咒罵員警，後來疑似害怕大哭不止，員警才要男童閉嘴；後來社工和消防人員到場，檢視男童身上無傷，男童也說家長沒打他，一行人才離去。

據知，62歲薛父和男童及另名同居女子一起生活，經常有吵鬧聲，引來附近民眾報案，但警方到場，都未查出有動手家暴情況；復興派出所長黎家維指出，當天父親及男童情緒都很激動，也比較大聲，同仁為制止兩人，以避免現場狀況提升，才以較大聲的狀況來喝止他們。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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