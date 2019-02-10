春節尾聲彰化工廠全面燃燒 濃煙竄天

2019-02-10 14:51

〔記者湯世名／彰化報導〕春節連續假期今天邁入尾聲之際，彰化縣線西鄉下午2時許卻驚傳一間五金拋光工廠火災，消防局據報派出大批消防員趕往搶救，整棟廠房幾乎被大火吞噬，濃煙竄天，立即部署水線朝四面八方灌救，直到現在仍在搶救中，所幸初步調查並無人員受困傷亡，初步估計火燒面積高達上百坪，由於火勢仍有延燒狀況，消防員持續搶救中。

這起工廠火災於今天下午傳出後，彰化縣消防局第一大隊、彰化分隊、線西分隊派出20輛消防車、2輛救護車、42名消防員、6名替代役男趕往線西鄉工廠火災現場搶救，由第一大隊長詹江洲坐鎮指揮，由於火勢相當猛烈，整棟鐵皮廠房大面積陷入火海，濃煙不斷從各個窗口竄出，直竄天際，情況危急，消防員從工廠四周部署水線朝火場灌救，直到目前火勢仍相當猛烈。

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