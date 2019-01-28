莽夫國道駕車持刀殺妻 妻浴血跳車逃命

2019-01-28 13:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕51歲劉姓男子今天上午開車載著妻兒，行經國道10號高雄燕巢路段時，夫妻兩人疑在車內發生激烈口角，劉竟涉嫌持刀刺殺妻子，劉妻忍痛負傷跳車逃命，劉嫌載著2歲兒子揚長而去，隨即向警方投案，孫姓妻子則被警消緊急送往義大醫院急救。

劉嫌約上午11點多開車載著兒子到旗山警分局投案，警方發現他車上血跡斑斑，劉嫌的情緒不穩定，據警方初步調查，劉男上午開車載著孫姓妻子（38歲）、兒子（約2歲），行經國道10號往東，兩人沿途發生激烈口角，上午10點40分左右，劉竟持刀殺妻，孫姓妻子嚇得趕緊跳車逃命，人摔到燕巢交流道槽化線，劉嫌不但沒停車還加速駛離。

後方駕駛目睹孫姓妻子渾身是血倒地，趕緊向警方報案求救，警消趕到緊急將孫姓妻子送往義大醫院急救，正當警方準備調閱監視器以車追人之際，劉嫌即自行上門表明要投案，目前全案已移送國道警察第五大隊偵辦。

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