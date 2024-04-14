法務部研擬打詐草案 朝「嚴懲詐欺犯罪」、「保護被害人」修法

法務部。（資料照）

2024/04/14 14:54

〔記者錢利忠／台北報導〕為打擊詐欺犯罪，行政院研訂打擊詐欺犯罪專法，藉加強行政監管及提高刑事處罰來瓦解詐團。行政監管部分，強化金融、網路、電信等監管機制，從源頭攔詐，達到減少民眾接觸詐騙訊息、減少誤信機會、減少財產損害等「三減目標」。刑罰部分，懲詐主責機關法務部則將從嚴懲詐欺犯罪及保護被害人兩大方向研擬草案。

關於法務部研擬打詐專法的重點，嚴懲詐欺犯罪的部分包括「高額詐欺或3人以上複合不同詐欺手段，提高法定刑責為3年以上、10年以下」、「鼓勵詐欺犯罪成員窩裡反，自首或自白協助溯源追查，得減輕或免除其刑」、「犯罪所用或犯罪所得一律沒收，其他違法利得一併沒收」、「提高假釋門檻，有期徒刑提高為三分之二，累犯提高為四分之三，三犯一律不得假釋」。

請繼續往下閱讀...

保護被害人的政策則有「提供詐欺被害人諮詢轉介服務，主動告知法律扶助相關規定，加強法律協助」、「擴大詐欺被害人參與刑事訴訟程序，放寬民事訴訟選定當事人限制，並減輕相關民事訴訟費用負擔」，以及「偵查或審判中運用調和解程序，促使被告向被害人賠償，作為量刑及上訴之考量，積極填補被害人損害」。

法務部今指出，為嚴懲詐欺犯罪，除積極研擬打詐專法相關草案外，同時對於打擊詐欺犯罪重要執法利器，科技偵查及保障法、洗錢防制法、通訊保障及監察法等一併研擬相關修正草案，藉由此打詐四支箭齊發，溯源追查所有詐欺共犯、加重刑責嚴懲詐欺犯罪、落實詐欺犯罪被害人保護，使詐欺犯罪無所遁形。

法務部表示，打擊詐欺犯罪及保護被害人為法務部職責，也是檢察官天職，呼籲全民攜手一起防詐，支持相關修法，提供執法人員更有效的執法利器，一方面強化被害人保護，另一方面加強執法力道，嚴辦重懲及澈底瓦解詐團。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法