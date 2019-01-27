關廟超市失火了？ 原來是防火演練......

2019-01-27 12:58

〔記者萬于甄／台南報導〕年關將屆，近期許多民眾紛紛到超市採辦年貨，為提供民眾一個安全的消費環境，台南市消防局第五大隊今到關廟在地超市進行火警演練，打火弟兄全副武裝上陣，佈線搶救毫不馬虎，效果逼真讓附近不少居民信以為真，以為超市真的發生火警，一查看才發現是防火演練。

南市消防局第五救災救護大隊指出，防火演練情境以假設賣場內展示用電熱器不慎起火燃燒，造成火勢迅速蔓延擴散，適逢春節期間採購人潮眾多，賣場人員該如何進行通報、滅火、避難引導、安全防護等，藉由實際演練讓宣導更加落實。

一早許多消防車輛聚集在超市前，打火弟兄更背上裝備，佈水線、人員搶救如同真的救災現場，緊張的氣氛一度讓附近居民以為真的發生火警，前往了解發現原來是消防隊在實施防火演練，才鬆了一口氣。

此外，關廟善心人士薛文祥為關懷弱勢，特出資購買300個住宅用火災警報器，以父親薛進明的名義，捐贈給關廟消防分隊，提供獨居老人及弱勢族群免費安裝；關廟消防分隊上午也到年節期間人潮聚集的菜市場，加強防火宣導。

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