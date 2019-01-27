屏東飛行傘墜入河床！男子大腿開放性骨折送醫

2019-01-27 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕屏東口社溪河床上，今（27日）上午8時許驚傳有飛行傘墜落，導致53歲男子右大腿開放性骨折，目前已送醫治療。

本報報導，當地消防單位獲報後，於上午9時34分在河床上找到男子，他雖有開放性骨折但仍意識清楚，目前已送往屏東基督教醫院救治。

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