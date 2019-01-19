無業男12小時放3把火 法官要他就醫治療

2019-01-19 18:10

［記者陳恩惠／台北報導］台北市24歳陳姓男子，因未按時服藥，導致心情不好，前年12月初某日自下午至翌日凌晨，12小時內在中央北路一段巷弄民宅前，以打火機點燃隨意門外的雨傘或拖鞋，連續引燃3把火，士林地院審理後，依公共危險罪將他判處有期徒刑1年2月，緩刑2年，緩刑期間保護管束，並應定期前往醫療院所接受精神治療；若是違反緩刑規定，除了必須入獄服刑外，入獄前得先進入相當處所監護2年。

法官說，陳男拿打火機燒毀他人的雨傘、雨衣、鞋子等物，嚴重危害住戶及往來路人的安全，不過陳男素行尚佳，無前科，且因精神疾病及心智缺陷影響辨識行為違法及依辨識而行為的能力，一時衝動難抑制而犯法，事後坦承知錯，自陳現在每月去醫院回診，保證不拿打火機燒東西，有幫母親洗碗，父親會給零用錢；法官審酌，陳男目前已到醫院接受定期治療，予以緩刑。

判決指出，陳男罹有自閉症類群障礙症，且有輕度至中度智能不足，致其辨識的行為能力較低，卻於2017年12月6日下午1時22分，行經北市中央北路一段巷內，見鐵窗上掛著雨傘，竟持打火機點燃並燒毀，5分鐘後，又點火燒另戶鐵窗上的雨傘，火勢向下延燒，導致鐵窗下方的鞋架、7雙鞋及電鈴全燒光，所幸鄰居及時發現撲滅。

同年12月7日凌晨1時，陳男和母親行經中央北路一段巷弄內，他見門口鐵窗掛著雨衣，又拿打火機點燃雨衣燒毀，造成鐵窗牆面殘留燃燒、煙燻後泛黑痕跡，所幸鄰居及時發現撲滅，陳男遭警方循線逮獲。

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