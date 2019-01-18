警犬界「義警」！所長愛犬沒受訓 緝毒、抓酒駕樣樣行

2019-01-18 00:24

〔記者萬于甄／台南報導〕永康警分局復興派出所所長張萬吉的愛犬「Lucky」雖未受過警犬訓練，但因從小跟著所長進出派出所，自然練就抓壞人的敏感度，每回員警逮獲嫌犯時，Lucky也會在一旁幫忙戒護，所長外出巡邏站崗，Lucky更會一同「出勤」，張萬吉也笑說，Lucky最擅長緝毒及抓酒駕。

台南市警局近年除了推動認養工作犬，許多派出所認養的流浪犬也成為警方的好助手，其中，復興派出所所長張萬吉3年前自友人家中領養當時兩個月大的Lucky，Lucky的媽媽是比賽冠軍米克斯犬，相當聰明，從小就跟著他在派出所進出守衛。

張萬吉說，原本不知Lucky有緝毒天分，直到有次出勤巡邏停等紅燈時，Lucky突然發出低頻鳴吼，神情異常凶狠，他四周察看，發現路旁一名騎士行蹤詭異，一盤查果然是毒蟲，才驚覺Lucky對毒品有特別的反應，更對好、壞人具有辨識能力。

Lucky跟著所長張萬吉從鹽行派出所「調動」到復興派出所，起初一度不熟悉環境，只好緊跟著所長，現在已可輕鬆在派出所內走動，員警們勤餘時間也會帶Lucky及復興所原編制領養的警犬「小四」一同散步。

張萬吉說，Lucky並非編制的警犬，伙食開銷由自己負責，平時則跟他一起上下班執勤，有時深夜需執行酒駕臨檢時，Lucky也會一起出勤抓壞人，3年多來幫忙抓了數10件，彷彿警犬界的義警戰力。

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