疑搶快釀車禍 南投2起交通事故1死2傷

2019-01-16 14:27

〔記者謝介裕／南投報導〕天雨路滑，南投縣名間及竹山各發生1起交通事故，其中，竹山方面疑因休旅車葉姓駕駛涉嫌闖紅燈，才不慎擦撞機車，造成79歲的鍾姓老婦當場倒臥血泊死亡，警方調查，葉某並無酒後駕車，訊後，依過失致死罪嫌移送法辦。

南投縣今日籠罩在一片陰雨之中，上午8時30分許，名間鄉松柏嶺地區發生1起車禍，王姓男子駕駛白色小貨車沿名松路往名間市區方向行駛，突然與對向陳姓男子駕駛的自小客車發生擦撞，小客車車頭嚴重凹陷毀損，小貨車在撞擊後則翻落路旁，還好2人都只是輕微手腳擦傷，可說是不幸中之大幸，肇事原因有待警方進一步調查。

至於竹山車禍方面，警方調查，15日夜間6時30分許，鍾姓老婦騎著機車從鹿山路左轉集山路之際，同方向駕駛休旅車的葉姓駕駛，疑未注意交通號誌已由綠燈轉為紅燈，非但未停下來，反而還加速前進，導致老婦被撞飛後，頭部、胸腔等部位嚴重出血，最後傷重不治。

警方說，這2起車禍都是駕駛民眾為了搶快才釀禍，結果欲速則不達，反而因交通事故傷人也害己，值得民眾引以為鑑。

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