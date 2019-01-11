涉向廠商索回扣 竹山鎮公所前主秘收押

2019-01-11 16:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣竹山鎮公所前任主任秘書洪丞俊，本週才剛被新鎮長調整為大廳櫃台，檢警昨日搜索竹山鎮公所等8個處所，約談洪等13名相關人員，洪涉透露兩工程標案資料，透過陳姓「白手套」拿到60餘萬和400多萬元回扣，洪丞俊稍早被南投地院法官裁定收押禁見。是否還有其他人涉案，南投檢方不排除該案有向上發展的可能。

南投地檢署接獲檢舉，指洪丞俊擔任公所主秘時，涉嫌利用經辦採購職務之便，透過陳姓白手套，去年涉向有意投標鎮公所工程標案廠商，洩漏底價等相關資料文件，讓廠商順利得標。被查獲的至少兩標案，經陳姓「白手套」，分別向廠商索取了60多萬、400多萬元不等回扣款。

洪丞俊經複訊後，檢察官認為其涉嫌違反貪污治罪條例、洩密等罪的罪嫌重大，且有逃亡及串證滅證之虞，11日凌晨向法院聲請羈押禁見，下午法官裁定收押禁見，陳姓「白手套」則10萬元交保。

南投檢方表示，該案還繼續在調查偵辦中，不排除還有其他案件，也不排除向上發展的可能。

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