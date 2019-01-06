恐怖情人阻忘年戀 男殺完人訣別女友「法律拿他沒辦法」

2019-01-06 00:09

〔記者王捷／台南報導〕40歲的凃姓婦人與60歲有槍砲前科的黃男交往，但凃的林姓前男友天天騷擾，雖然凃有申請保護令，卻無法阻止林男，讓凃婦每天生活在恐懼中。黃為保護凃，去年將林男殺害，逃亡前傳了訊息給凃稱：「法律拿林沒辦法，他只好犧牲自己，下輩子再見了」。黃男逃亡一年後落網，台南地院一審依殺人案判黃男15年徒刑，凃女起初被視為共犯後來判無罪。

黃男約在10年前因槍砲案入監服刑，4年前出獄已過耳順之年，3年前他與凃女認識，兩人進而交往，因為年齡的差距，凃婦稱黃男「老頭」，黃則以「ㄚ頭」喚凃，忘年戀相當親密，讓黃有重新開始的感覺，不過凃的林姓前男友卻時常騷擾凃，讓黃感到不滿。

林男與凃分手後，仍天天糾纏凃婦，甚至動手打人，雖然有保護令，卻無法制止林男，凃婦聽社工的建議，要慢慢離開林男，也不要激怒林，所以都會回應林的訊息，還曾跟林到汽車旅館談判，因為只要不如林的意，林就會到凃家堵人，讓凃相當害怕。

2年前的6月15日，凃婦開車被林男騎車堵到，林拍打車窗要凃復合，凃婦向黃男求救，黃男要凃將林男誘到黃男附近，黃男先開車撞倒林男後，林男拿石頭丟黃反抗，黃則從車上拿木工刀，刺向林男胸膛後逃跑。

黃男犯案後，凃婦被警方視為共犯逮捕，凃婦傳訊求黃男到分局別讓她受到牽連，指責黃男為什麼在她生日前要送她這種禮物，問黃男不是曾經誓言，「老頭」不會讓「ㄚ頭」受傷？拜託黃男快到警分局說明一下。

黃男最後傳了給凃，林男這種人法律無法制裁，他只好犧牲生命陪林男，否則凃一輩子都要在驚恐中生活，「老頭子」會給警方一個交代，下輩子再見。隨後走上回頭路，展開一年的逃亡，去年警方查緝槍毒時，意外查到黃男，台南地院依殺人罪判處黃男15年徒刑。

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