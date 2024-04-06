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嚴防「大甲盃格鬥」！彰檢坐鎮警局 彰警出動「祕密部隊」

大甲媽去年遶境彰化創紀錄未打架，彰化縣警局組成的「機動應變隊」奏效。（資料照）

大甲媽去年遶境彰化創紀錄未打架，彰化縣警局組成的「機動應變隊」奏效。（資料照）

2024/04/06 20:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境今晚進入彰化，預計晚間11點通過彰化市民生地下道，成為全國關注焦點，為防止民眾搶轎變成「大甲盃格鬥賽」，彰化縣警局出動44名身懷絕技的教官組成的「機動應變隊」護轎。另外，彰化地檢署也罕見指派主任檢察官進駐彰化縣警局，隨時因應妥處暴力事件。

大甲媽祖遶境是國內宗教盛事，每年都吸引國內外大批信徒共襄盛舉，但過去行經彰化市民生地下道時發生多次搶轎衝突，甚至曾有媒體記者遭毆打。2022年統促黨總裁「白狼」張安樂也與警方爆發衝突，讓宗教活動蒙上陰影，進而影響參與遶境民眾的安全。

對此，彰化地檢署檢察長張曉雯邀集彰化縣警局等單位召開專案會議，共同研究遶境活動可能發生的衝突因子及防範作為，決議指派主任檢察官高如應，於大甲媽祖遶境彰化縣轄期間進駐彰化縣警局勤務中心，隨時因應妥處突發暴力事件。

另外，去年由縣警局召集縣內各分局柔道、跆拳道高手的教官組成「機動應變隊」也重出江湖，今年機動應變隊由柔道7段的前世界盃國手、訓練科長林世明，率44名身懷絕技的教官組成，所有成員都具備柔、跆拳道及擒拿逮捕術等戰技，更配備最新型裝備如機械甩棍、戰術臂盾及防護噴霧器等，足以應付隨時發生的暴力事件，將滋事分子繩之以法。

彰化地檢署日前邀集彰化縣警局等單位召開專案會議，共同研究遶境活動可能發生的衝突因子及防範作為。（彰化地檢署提供）

彰化地檢署日前邀集彰化縣警局等單位召開專案會議，共同研究遶境活動可能發生的衝突因子及防範作為。（彰化地檢署提供）

彰化縣警局「機動應變隊」由44名身懷絕技的幹部組成，並皆配備最新型裝備如機械甩棍、戰術臂盾及防護噴霧器等。（資料照）

彰化縣警局「機動應變隊」由44名身懷絕技的幹部組成，並皆配備最新型裝備如機械甩棍、戰術臂盾及防護噴霧器等。（資料照）

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