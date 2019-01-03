女友劈腿推她撞牆氣未消 怒刺情敵一刀害「終生收不住口水」

2019-01-03 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕李姓男子不滿同居女友劈腿，穿著他送的衣服鞋子要跟情敵睡，憤而推她撞牆、搶她手機，接著拿剪刀衝下樓朝鄧姓情敵脖子猛刺一刀，沒想到竟正中顏面神經，造成鄧男終身口水流不停無法收涎，新竹地檢署依重傷害等罪嫌起訴李男。

檢警調查，31歲的李男與30歲的吳女原為同居男女朋友關係，李男不滿吳女劈腿29歲的鄧男，去年6月19日晚間，鄧男開車載吳女回到吳女所承租的二人同居處，在房間內與吳女攤牌談判，雙方發生口角爭執，李男看見吳女穿著他送的衣服、鞋子，準備外出與鄧男過夜，妒火中燒，竟徒手推擠吳女去撞牆，致吳女左手肘擦傷。

吳女負傷欲離去時，李男竟以身體阻擋她離開房間，妨害她自由離去權利，又因不希望她再與鄧男聯絡，竟強行取走吳女手機後，轉身要走，吳女為了要拿回手機，憤而拿剪刀剪李男的褲子，過程中剪刀的兩片刀鋒連接處脫落，分成兩半，李男持其中一片刀鋒下樓尋找鄧男，在街角遇見正在車上等候吳女下樓的鄧男。

此時李男拿吳女手機打給鄧男，鄧男一看是女友打給他，以為她即將下樓，便走出駕駛座接聽，沒想到卻是李男的聲音，劈頭就嗆聲「我要給你死！」

正當鄧男還搞不清是怎麼一回事時，李男冷不防持剪刀，從鄧男背後往左側頸部由下往上猛刺1刀，致鄧男左側頸部穿刺傷，部分肌肉及血管斷裂。

事後醫師診斷出李男這一刀，竟正中顏面神經，導致鄧男左臉麻痛，左邊口內唾液一直滲出的後遺症，顏面神經下頷功能喪失，屬於終身無法恢復之重傷害。

李男手刃情敵後，前往同居處後方巷子，將吳女手機摔在水溝旁，致該手機毀損不堪使用，以為這樣吳女就無法再與鄧男聯絡。

檢方依傷害、強制、毀損、使人受重傷害等罪嫌，將李男提起公訴。

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