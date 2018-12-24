消防隊的耶誕禮 汽車配件董事長贈救護車回饋

2018-12-24 14:05

〔記者萬于甄／台南報導〕從事汽車配件製作的已久工業董事長周文三多年前曾因胃病，緊急叫救護車送醫才救回一命，為感謝消防救護人員的辛勞，周文三決定捐贈救護車回饋，選在耶誕節前夕舉行捐贈儀式，今由南市消防局副局長楊宗林代表受贈，該輛救護車將配置在第四大隊南科消防分隊。

「彷彿是耶誕老人來送禮」周文三表示，選在平安夜這天捐贈，希望所有消防救護人員都能平平安安、順順利利，自己曾接受過救護車的幫助，因此家人都很鼓勵捐贈救護車，2015年也曾捐贈善化分隊救護車，今年得知南科分隊的救護車不堪耗損，當仁不讓主動聯繫捐贈。

台南市消防局表示，消防救護出勤次數逐年增加，從10年前6萬件到現在一年平均9.3萬件，救護量成長約55％，各種救護資源常有不足，所幸有社會善心人士的幫助，在器材捐贈方面不遺餘力付出善心，讓消防局能無後顧之憂，將愛心化為實際救人的力量。

南科消防分隊今上午舉行救護車捐贈儀式，周文三包辦車上救護器材，該輛救護車價值約280萬，南科消防分隊也表示，期盼新的救護車可提升到院前救護品質，帶給市民最佳的緊急救護服務。

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