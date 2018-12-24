上次吐口水、這次嗆所長「沒有LP」 台大副教授又被判拘役

2018-12-24 12:04

〔記者溫于德／台北報導〕台灣大學工業工程研究所前王姓副教授，不滿周姓所長行事風格，前年5月初出手勾住對方脖子並拉出門外，另也當眾吐口水，事後遭判拘定讞，民事另判賠30萬餘元。豈知，同年7月初，王再遭指控，公開書寫「周XX吞下...結餘款」，並嗆周「沒有LP」等語；士林地院認定，王已觸犯散布文字誹謗、公然侮辱等罪，再判王拘役45日，得易科罰金4萬5千元，可上訴。

王姓副教授具有美國普渡大學工業工程博士學位，其專長在於人資或全球物流管理等方面，在相關領域具知名度。但他在國內學界也是爭議人物，原因在於，曾被女研究生指控瘋狂追求，遭申訴性騷擾，校方調查後認為王已構成性騷擾，要求暫停開設必修課程；不服的王提行政訴訟抗罰，但法院認為校方處分合法，駁回請求。

至於王男遭周男提告部分；前案指出，2015年5月6日下午1時許，王公開指周「招生舞弊」、「會議紀錄有問題」等，還闖進周的辦公室，以左手勾住脖子、強拉出辦公室外，導致頸部扭傷；王後來又趁周主持會議時鬧場，當眾辱罵並曾對周吐口水。

該案刑庭法官認為，身為大學副教授的王男，不僅出言侮辱還動手施暴，但考量王男有視網膜剝離等症狀，依傷害、誹謗、公然侮辱等罪，判拘110日、得易科罰金11萬元確定；民事一審判王應賠償周精神慰撫金與醫療費共30萬1113元，可上訴。

至於本案，王男再度被控，同年7月1日，在所內走廊牆面書寫「周XX吞下APIEM 2002年百餘萬結餘款此款項之帳目在台大嚴慶齡中心」，貶損周男名譽；兩日後，王又公開嗆周「．．．提告啊，你就是『沒有LP』嘛，早就該告我啦．．．」、「What a shame（多丟臉）」等語，被依妨害名譽罪起訴。

王男出庭時雖承認書寫，但強調均為事實，也沒也侮辱周男意思；王的律師則就「What a shame」解釋，該詞有另一個意思是「真可惜、真遺憾」，王只是希望沒有人做對不起他所創立的工工所。

但刑庭法官審理後仍認定王男觸犯文字誹謗罪與公然侮辱罪，依法併判拘役45日，得易科罰金4萬5千元；民事求償部分，尚在審理中。

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