鼻酸！載出殯家屬突心肌梗塞 遊覽車司機傍晚不治

2018-12-18 19:37

〔記者湯世名／彰化報導〕鼻酸！一個出殯車隊今天行經國道3號彰化市快官路段時，其中1輛由王姓司機駕駛滿載38名喪家家屬的遊覽車突然偏離車道，以時速90公里車速擦撞內側護欄，一旁男乘客赫然發現王男竟已陷入昏迷，死命抓著方向盤並大喊：「快來幫忙啊！」另名男子趕來也抓緊方向盤讓車輛駛往路肩停住後脫險，車上乘客歷經90秒驚魂，所幸並未翻覆釀成巨大災難，已無呼吸心跳的王男，在送醫以葉克膜急救數小時後，仍於傍晚宣告不治。

這起交通驚魂發生在今天上午8時30分許，一個包括靈車在內的3輛車出殯車隊從彰化縣和美鎮出發到南投縣水里將往生者火化，行經國道3號南下201公里彰化市快官路段中線車道時，其中1輛遊覽車的49歲王姓駕駛突然感到身體不適，先用右手摸了摸胸口，皺著眉頭，數秒內旋即往後微傾，再往前傾頓時陷入昏迷，僅左手放在方向盤上，一旁屈姓男乘客仍看著前方渾然不知，直到整輛車偏離車道擦撞內側護欄產生劇烈晃動，護欄上的反光板也被撞斷好幾支，屈男才發現王男竟已整個身子往後傾倒昏迷，趕緊用左手抓著方向盤並呼叫：「趕快來人，快來幫忙啊！」滿車乘客也被突來的碰撞給嚇到。

另1名梅姓男子也從後方趕來前頭協助，2名男子死命抓緊方向盤，梅男將排檔打入空檔，屈、梅死命抓著方向盤不放，梅男並試圖將王男踩踏在油門的腳搬開，屈男高喊：「趕快叫救護車」，2人合力讓遊覽車從內側車道駛往外側車道，遊覽車從王男昏迷到最終車速放慢停靠路肩，滑行了數百公尺遠，結束驚險的90秒，有乘客說，還好遊覽車沒有翻覆到對向車道，否則後果難以想像。

家屬趕緊為王男實施CPR，並等候救護人員趕往現場，王姓司機一度沒有心跳，送往彰化基督教醫院以葉克膜急救，傍晚仍告不治。

彰基副院長周志中表示，經腦部電腦斷層檢查當時王姓司機腦部已呈現「缺氧性腦病變」俗稱腦水腫，在緊急施以心導管手術，確定為急性心肌梗塞，啟用葉克膜並送往心導管室進一步搶救，仍於今天傍晚宣告不治。

周志中呼籲，這幾天氣溫變化劇烈，是心臟病發的重要因素，強烈的氣溫落差，會影響到病患的血管收縮，並會導致氣喘發生，有心臟病史或年紀較長者都應特別注意保暖。

該遊覽車公司表示，王姓駕駛服務21年相當資深，平常身體狀況正常，今天開車時還曾跟乘客有說有笑，沒想到就突然昏倒，懷疑是天氣寒冷，造成王男身體不適而昏厥，但由於其平常身體狀況不錯，因此是如何釀禍還需待警方進一步釐清。

民俗專家蒲慶峰則指出，這有可能是往生者的生辰、出殯日子，與該名王姓司機的八字正好相沖，且台語「出山」有諧音「出凶」的意思，意指會有凶煞的遭遇，該名司機才會出現中煞的現象。

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