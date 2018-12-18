獨家》不管你信不信！火燒前夫家辯稱嚇鸚鵡 法官信了

2018-12-18 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕戴姓女子離婚後1個月持打火機闖進前夫家點火燒燬整間房，還以手機傳訊「你家失火」、「跟我一起燒死」，消防局鑑識報告與現場證人都指出是放火，被檢方依縱火罪嫌起訴，然而戴女在新竹地院審理時，辯稱當時她拿打火機要驅趕鸚鵡，才會不慎失火，法官將檢警消攤開的證據一一排除，改依失火燒燬住宅輕判5月得易科罰金，判決一出辦案人員無不訝異，將研擬是否上訴。

檢警調查，戴女與趙男去年8月離婚後，戴女心有不甘，竟於1個月後，擅自闖入趙男住處，持打火機點燃衣櫃內衣物，導致全屋遭焚燬，事後檢方依縱火罪嫌將戴女提起公訴。

全案在新竹地院審理時，戴女聲稱因前夫飼養的鸚鵡作勢要攻擊她，她心生不滿，才以打火機點火欲嚇退該鸚鵡，不慎點燃旁邊未關櫥櫃門的衣櫃內衣服，火勢隨即蔓延燃燒。前夫則說火場中有看到鸚鵡屍體。

檢察官提出發生火災時，戴女曾以手機傳遞「你家失火」、「跟我一起燒死」等訊息給前夫，認定是故意放火，但法官認為不能憑此單純文字內容，就認定戴女縱火。

檢察官提出張姓鄰居曾聽聞戴女在現場打電話給別人說：「火是我放的，趕快叫警察！」然而法官卻認定這出自新竹市消防局談話筆錄，而訪談人是火災調查科鑑識人員，均未具備司法警察身分，該談話筆錄無證據能力。

消防局鑑定書雖就起火原因研判「以縱火因素引發火災可能性較大」，且認為以打火機嚇鸚鵡，只要稍微快速移動就會熄滅，更不可能會燒到衣櫃內的衣物，但法官要戴女當庭揮動打火機時，火焰沒有熄滅，故不採信消防局鑑定意見。

法官認為既無法確定戴女故意放火，亦完全無法排除過失失火的可能性，依罪證有疑利於被告的法理，僅能為有利於被告之認定。最後僅依失火燒燬現供人使用之住宅，將戴女判刑5月還可易科罰金。

本案辦案人員私下表示，本案起火點在床上，顯與戴女聲稱趕鸚鵡之說的櫥櫃處不吻合，戴女私闖民宅且事後發簡訊，在在都證明她有縱火意圖與結果，然而法官均不採信，檢警將在研究後決定是否上訴。

檢警指出，刑法公共危險罪第 173 條規定，放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。然而如果是失火燒燬者，處1年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。兩者刑度差異極大。

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