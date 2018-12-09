小三現形！ 夫常有1未接來電 機靈妻用公司手機回撥

2018-12-09 20:18

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子結婚後仍與公司楊姓女同事暗渡陳倉，陳男妻子小芳常在丈夫手機看到1個未接來電，小芳機靈用公司手機撥打詢問對方、赫知對方楊女是丈夫的小三，兩人並於2012年通姦產下1子，小芳直到離婚後才知道丈夫外遇生子、怒告丈夫與楊女妨害家庭，自己也因此罹患精神疾病。台南高分院依相姦罪判楊女5個月徒刑定讞、得易科罰金。

判決指出，陳男與小芳（化名）於2008年11月結婚，陳男與楊女曾經是公司同事，楊女明知陳男已婚，仍與陳男於2012年1月間在台南市某地通姦，同年10月中旬產下1子。後來，小芳與陳男在2013年8月辦理離婚，直到2017年3月，小芳才發現陳男有認領上述親子之事，向台南地檢署提告兩人涉妨害家庭，陳男被依通姦罪判刑4個月確定。

小芳表示，結婚後常在丈夫手機看到1個未接來電，後來覺得不尋常，為了解這來電對象是男性或女性？她利用公司值班用手機撥打這未接來電詢問對方，對方是楊姓女子、還說是陳男的女朋友，她頓時傻眼說「我是陳男的老婆」。

楊女聽到小芳此言、情緒激動的說「怎麼可能，我不知道陳男結婚了」，小芳一一告知楊女其結婚時間及與陳男度蜜月地點。

陳男坦言，其妻打電話給楊女抓到他外遇情，有跟楊女分手一段時間，幾個月後又在一起，印象是結婚後幾個月就被妻子抓包外遇情。法官調查認為2012年1月，楊女與陳男通姦時是知悉陳有家室的人，楊女所辯不足以採信，她所犯相姦罪行可以認定。

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