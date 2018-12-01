偷竊癖？拔了汽車天線就丟棄 賊：刺激又有莫名快感

2018-12-01 15:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕偷竊癖？台中市陳姓男子於上月17日傍晚，騎機車行經中市南區南和路時，徒手竊取路旁1輛自小客車車尾的天線，得手後就騎機車逃逸，中市警方花了10天，終於從監視器查到是陳男所為，不料，他到案時竟說，竊得的天線隨手棄置附近口，至於偷竊動機，他強調，不是為了賣錢，而是「感受偷竊過程的緊張刺激，還有莫名的快感」。

精神疾病領域中，有「偷竊癖」之說，多名國內外影星就可能罹患此症，例如飾演過電影《剪刀手愛德華》、《小婦人》的影星薇諾娜瑞德，曾於洛杉磯偷價值5000美元（約台幣15萬餘元）的衣服飾品，已淡出舞台的玉女明星龍君兒，也曾於年輕時偷竊被捕，華裔女星白靈亦有類似行為，但發生的原因至今不明，心理醫師陳俊欽曾撰文分析，偷竊可能是要證明自己的能力，也可能是懲罰自己，亦有可能是想引起別人注意，罹患偷竊癖的人，每逢壓力的時候，偷竊行為可能大幅上升，偷竊可能是一種抒發壓力的方式。

台中市警局第三分局健康派出所上月18日中午接獲車主報案，指他停在南區南和路的汽車，後方天線被人偷拔走，害他得花不少錢買材料請師傅安裝，希望警方找到這個可惡的竊賊，員警調閱10多支監視器，耗費約10天時間，從機車車牌號碼，查到是50歲陳男所為，昨天傳喚他說明。

陳男坦承偷竊，他還說，拔取的天線，立即丟棄於案發地附近的路口，偷竊動機不是要賣錢，而是要感受偷竊過程的緊張與刺激，偷竊讓他充滿莫名的快感，警方聽得目瞪口呆，不過，陳男補充說，被警方查到，他覺得很後悔，警方將他依竊盜罪嫌函送法辦。

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