掛鮑魚賣螺肉 攤商辯：螺肉在台灣就叫鮑魚

2018-11-30 18:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕60歲莊姓攤販涉嫌將冷凍非洲寬口渦螺肉，標示為南美洲鮮生鮑魚，以每顆800元販售，陳姓民眾信以為真購買3顆，回家上網查詢才發現被騙，莊男到案先辯稱「鮑魚也是一種螺肉，在台灣就叫鮑魚」，後才認罪，新北地院考量他無前科，依詐欺取財罪判他拘役30天，得易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，今年2月，莊男將冷凍非洲寬口渦螺肉，標示為南美洲鮮生鮑魚來賣，每顆要價800元，攤位前還高掛「鮮生鮑魚」、「新鮮鮑魚」、「南美洲鮑魚」等招牌攬客。陳姓男子不疑有他，花了2400元向莊男買了3顆，回家上網查看相關資訊才知受騙，憤而報警。

新北地檢署開庭時，莊男辯稱「鮑魚也是一種螺肉」、「在台灣就叫做鮑魚。」被依詐欺取財罪起訴，法院審理時陳男改口認罪，法官認為莊男有害食品安全衛生管理及社會交易秩序，但考量他認罪無前科，現則改賣水果，且尚須扶養已中風的母親，因此判處拘役30天，得易科罰金，不法所得2400元則宣告沒收。

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