北市火災鑑定實驗室，通過新版認證領先全國

2018-11-28 14:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局火災鑑定實驗室今年11月12日率全國之先，取得鑑識科學領域第一間通過新版ISO/IEC 17025認證標準之實驗室。ISO/IEC 17025為規範實驗室能力及品質管理之國際標準規範，於去年11月公布改版，增修內容主要導入風險基礎的思維模式（risk-based thinking），透過識別、評估、改進及預防，降低實驗室活動可能之風險，達到風險管理目的。

消防局表示，火災鑑定實驗室自2009年取得「火災殘跡（Fire Debris）」國際認證後，不斷持續精進，並於2015年再度取得「火災殘跡」及「碳氫化合物燃料」之二項國際認證資格。今年更領先各鑑識領域實驗室通過新版認證標準，將風險與機會之概念運用於實驗室鑑定項目，預防偽陰性或偽陽性實驗結果，強化鑑定結果有效性。

此外，為有效提升實驗室品質管理及技術水準，除持續辦理教育訓練、透過內部稽核及管理審查會議進行滾動式修正外，更建立品質管制警戒上下限，透過定期查核管制圖達成品管目標，雙重確保鑑定結果有效度及可信度。

消防局表示，本次順利獲得「國際實驗室認證聯盟相互承認（ILAC-MRA）」之認可資格，與國際鑑識科學領域實驗室並駕齊驅，無疑是對實驗室鑑定能力的重要肯定。未來消防局將培養專業人才、充實鑑識儀器及精進證物鑑定技術，持續提升實驗室品質與水準，落實鑑定科學化、結果精確化及分析專業化的目標。

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