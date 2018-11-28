戴奧辛受害者獲賠1.8億元定讞 律師團盼是台灣最後一件公害訴訟

2018-11-28 12:49

［記者張文川／台北報導］纏訟10年的中石化台南安順廠戴奧辛污染案，最高法院今宣判，駁回絕大多數的上訴，中石化應賠償400多人共1.8億元定讞，經濟部確定免賠；自救會考量老人家大多不堪舟車勞頓，未集結北上聆判，由律師團到庭，律師團代表林媗琪對於此判決感到「大部分滿意，但有些許遺憾」，希望台灣其他企業能好好保護這塊土地，也希望這是台灣最後一件公害訴訟。

林媗琪說，此案纏訟歷時10年，原始原告是213人，已過世62人，占了4成；原始原告也大多年邁，年逾60歲者有6成，律師團肯定最高法院駁回大部分中石化的上訴，至少居民可以確定得到一些賠償，但是對於駁回經濟部應賠的部分，則是深表遺憾，因為律師團認為經濟部仍應負起國家賠償的責任，不能以公法遁入私法的方式免除國賠責任。

林也對醫療費部分廢棄發回，表達遺憾之意，但仍要肯定最高法院的判決中，在因果關係上認定應減輕居民的責任，並採認「合宜的居住品質」屬於人格法益，引用憲法第15條的生存權來保障居民權益，這是很大的突破，將來可適用於其他案例，律師團認同最高法院的判決。

經濟部確定不須賠償，林媗琪說，一審原本判經濟部應賠，二、三審改判免賠，居民認為重點不在賠償，而是國家的道歉，他們等待一個道歉已經等了十幾年，居民對於這結果會感到非常遺憾；她說，訴訟至今已大部分塵埃落定，也希望中石化能繼續承擔整治的責任，也希望台灣其他企業能好好保護這塊土地，希望這是最後一件公害訴訟。

定讞後要如何執行？林媗琪說，中石化公司目前仍是有資力的公司，期待中石化能主動履行，若未如此，就會採取強制執行。

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