11/27 今彩539頭獎開出1注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-11-27 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月27日）開獎的第107000284期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由花蓮縣玉里鎮中城里和平路37之2號的「長虹彩券行」開出；第107000099期大樂透及第107000188期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000099期大樂透中獎號碼為「27、33、36、41、43、44，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得344萬8684元；參獎共18注中獎，每注可得10萬8924元；肆獎共59注中獎，每注可得2萬1362元；伍獎共1362注中獎，每注可得2000元；陸獎共1773注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9144注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6617注中獎，每注可得400元。

第107000099期49樂合彩中獎號碼為「27、33、36、41、43、44」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共117注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2868注中獎，每注可得1250元。

第107000188期雙贏彩中獎號碼為「01、04、08、12、14、16、17、18、19、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共315注中獎，每注可得500元；肆獎共3672注中獎，每注可得100元。

第107000284期今彩539中獎號碼為「08、16、25、33、36」，頭獎1注中獎，可得800萬；貳獎共179注中獎，每注可得2萬元；參獎共6002注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬732注中獎，每注可得50元。

第107000284期39樂合彩中獎號碼為「08、16、25、33、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共185注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5647注中獎，每注可得1125元。

第107000284期3星彩中獎號碼為「792」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000284期4星彩中獎號碼為「2791」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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