花檢選前大收網傳喚40人 查獲5起現金買票

花蓮地檢署選前大收網，5樁腳2候選人涉現金買票遭調查。（記者王錦義攝）

2018-11-23 16:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕選前大收網，花蓮地檢署今天又查獲5起現金買票賄選案，帶回40人說明，其中5名樁腳及2名候選人涉現金買票遭交保或羈押。檢方指出，張姓、盧姓樁腳涉嫌幫第三選區葉姓縣議員、玉里蔡姓鎮長現金買票，分別以1萬元、10萬元交保；另萬榮鄉王姓、李姓村長候選人涉嫌現金買票，也分別以5萬、10萬交保，檢方指出，直到選後都會繼續發動偵查作為，希望遏止賄選歪風。

花蓮地檢署指出，檢察官陳宗賢、劉孟昕、江昂軒及卓浚民於近期接獲並整合相關賄選情資後，指揮內政部警政署刑事警察局、花蓮縣警察局刑事警察大隊、鳳林分局、玉里分局、法務部調查局花蓮縣調查站及東部機動工作站等單位，向法院聲請搜索票後，共搜索15處地點，傳喚40餘名嫌疑人及證人到案說明，分別查獲花蓮縣吉安鄉、富里鄉、萬榮鄉及玉里鎮等多起涉嫌以現金或其他方式向選民賄選買票案件。

檢方指出，吉安鄉張姓夫婦，在上月底以每票1000元現金交付選民，要求選民支持花蓮縣國民黨籍第三選區葉姓議員候選人，約談張姓樁腳夫婦及疑似收受賄款選民到案說明，其中2名選民均坦承受賄款，張姓樁腳夫婦都否認犯行，檢方向法院聲請羈押禁見，法官認收賄選民均已坦承犯行，無羈押之必要，2人分別以1萬元交保。

而玉里鎮盧姓樁腳於11月間，以每票3000元至5000元現金交付選民，要求投票支持玉里鎮蔡姓鎮長候選人，約談盧姓樁腳及疑似收受賄款選民到案說明，其中5位選民坦承收受賄款，惟盧姓樁腳否認犯行，向法院請羈押禁見，經該法院審理後，認收賄選民均已坦承犯行而事證明確，被告犯罪嫌疑重大，然無羈押之必要，裁定以10萬元交保候傳。

而萬榮鄉王姓、李姓村長候選人利用拜訪村內有投票權的村民時，分別以1000到2000元現金，向選民要求投票支持，到案選民都坦承收受不正利益及賄賂，並向地檢署繳回賄款2000元，檢方認為2候選人有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法官認收賄選民均已坦承不諱而事證明確，無羈押必要分別以5萬、10萬元交保。

而富里鄉金姓樁腳以免費提供食材、酒類供該村具有投票權的選民烤肉聚會外，且以每票現金2000元至3000元不等現金交付選民，要求投票支持富里鄉徐姓村長候選人，到案選民都坦承收受並繳回賄款2000元；檢方認被告有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞而向法院聲請羈押禁見，法官裁定准予羈押禁見。

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