高雄市長選情熱 橋檢破地下賭盤

2018-11-23 15:51

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署今宣布破獲高雄市長選舉地下賭盤，查扣筆記型電腦1台、手機3支，並拘提林姓、黃姓2名主嫌，帶回3名賭客到案說明。

橋頭地檢署日前接獲檢舉情資，指出有民眾疑似以「高雄市市長候選人當選結果」為賭博標的，有妨害選舉公正性之虞，昨（22）日上午前往高雄市左營區、鳳山區共3處執行搜索。

經檢察官訊問後，發現黃姓男子擔任林姓男子之下線，黃姓男子透過LINE通訊軟體，供熟識之人下注賭博財物，再將下注金額轉交予林姓男子。

檢察官認林姓、黃姓男子均涉聚眾賭博等罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，均予以請回。

另，橋檢11月21日，前往田寮區連姓里長候選人之競選總部執行搜索，並扣得選舉人名冊等相關證物，傳喚涉嫌行賄之連姓候選人、施姓樁腳、施姓等2位選民到案。

經調查，連姓里長候選人及施姓樁腳涉嫌以每票2000元之代價，向里民賄賂，並於11月上旬，交付6000元予施姓選民，到案選民亦坦承收到連姓候選人及施姓樁腳交付之賄款，並當庭繳回不法所得6000元。

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