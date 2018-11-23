台南首件！市議員候選人綁樁里長候選人買票被逮

2018-11-23 15:32

〔記者王俊忠／台南報導〕台南首件！台南地檢署偵辦台南市新營區1名以某黨總理自居的市議員候選人涉嫌提供10萬元到20萬元贊助3位里長候選人，以此對里長候選人行賄買票及要求共同向選民買票，檢方近日指揮警、調單位搜查，該市議員候選人交保10萬元；3位里長候選人分別諭知交保3萬元、限制住居、請回。

南檢檢察官林容萱接獲線報指新營區某市議員候選人以現金賄選，該市議員候選人以某黨總理身分自居，公開在地方有線電視頻道以跑馬燈廣告表明只要同意日後加入該黨，將會贊助所有競選經費。

檢察官林容萱、陳竹君於11月21日指揮南市警新營分局、白河分局、市刑大及台南市調查處人員搜索該市議員競選總部等5處據點、扣押現金43萬餘元、選民名冊、參選計畫書等物證，並傳喚被告及證人共11人到案。

檢方訊問得知該市議員候選人涉嫌提供10萬元到20萬元贊助3人競選里長，並以此對部分里長候選人買票行賄及要求共同向選民買票，該3名里長候選人未依政治獻金法第10條規定收受政治獻金，涉犯政治獻金法第26條及刑法第143條投票受賄罪嫌，分別諭知交保3萬元、限制住居、請回。

市議員候選人涉犯公職人員選罷法第99條投票行賄罪嫌，諭知交保10萬元。南檢襄閱主任檢察官柯怡伶表示，檢方會對此案深入追查以釐清全部案情。

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