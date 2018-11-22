75歲老里長捲土重來涉買票 80歲「操盤手」收押

2018-11-22 20:23

〔記者王捷／台南報導〕台南市新化區里長候選人蔡榮太上次批國民黨戰袍慘敗，這次掛無黨參選，涉嫌以一票1000元買票，檢警發現幕後操盤的疑是里長胞兄及胞弟，案發後，蔡榮太被檢方請回，胞兄、胞弟遭羈押，今天（22日）下午蔡榮太招開記者會，還請來虧雞福來爹的競選團隊成員力挺，直指檢警搜索過當。檢方則拿出蔡榮太高齡80歲胞兄親筆寫下的一張「教戰手冊」，內容直接寫下「買票方式」，遭檢方打臉。

75歲的蔡榮太披國民黨戰袍連任3屆礁坑里長、3屆東榮里長，上屆參選東榮里長卻慘敗給對手選，目前他是新化農會理事，今年掛無黨籍捲土重來，沒想到在選舉前3天被檢方搜索。

檢方這個月接獲情資，蔡榮太疑似有買票情形，而且幕後操盤手可能是蔡的胞兄，檢察官黃榮加21日下午率檢、警、調搜索，起出3張教戰手冊，訊後將蔡榮太請回，不過，蔡的胞兄、胞弟犯嫌重大，可能有滅證、串供嫌疑，遭到羈押。

但蔡榮太對檢警搜索有意見，出面喊冤，他認為沒有賄選事實，而且檢方沒有搜索票，就進來他家。檢方則指出，依據刑事訴訟法131-1條，只要受搜索人同意者，得不使用搜索票，因此當時搜索是使用同意搜索，且較戰手冊上，也載名有「買票方式」，有相當證據力。

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