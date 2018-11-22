涉揪選民免費聚餐 議員候選人及支持者被送辦

2018-11-22 18:40

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆市安樂區某男性議員候選人的趙姓支持者，本月初在知名餐廳設宴請客，席間找來當事候選人前來拜票，尋求支持，遭到檢舉。檢警調掌握確定情資後，21日上午兵分多路進行拘提，訊後將議員候選人及趙、李姓樁腳等人依違反選罷法函送基隆地檢署法辦。

基隆地檢署偕同基隆市刑警大隊、基隆市調查站、刑事局及航業調查處基隆站等單位，昨天兵分多路將涉案人士帶回，詢問餐會當天內容及過程。

與宴人士向偵辦人員指出，當天獲趙姓友人邀請到餐廳後，知道約席開4桌，席間就見候選人穿著背心來拜票，也有發文宣。

據悉，偵辦人員調查發現，趙女訂了4桌菜，邀請具有選舉資格的選民來飲宴，期間候選人再來拜票請託，涉嫌違反選罷法。而候選人到案後否認犯行，只稱有到現場拜票，有無穿背心已經忘記了，但在現場逗留一點點時間而已，沒有賄選情事。

偵辦人員今天下午依違反公務人員選舉罷免法，將趙、李姓支持者以及議員候選人、與會民眾函送基隆地檢署法辦。

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