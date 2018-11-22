高雄檢警又破高雄市長選舉賭盤 20多人下注292萬

2018-11-22 15:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警再破高雄市長選舉賭盤，分兵三路，分別在高雄市鼓山區、左營區共3處執行搜索，當場查獲現金新臺幣32萬9千400元賭金，逮捕經營選舉賭盤張姓男子，查出已有20人下注，下注金額高達292萬元，張男以25萬元交保，全案持續追查中。

雄檢今午指出，接獲情資指有民眾疑似以「高雄市市長候選人當選結果」為賭博標的進行押注，有影響選舉投票結果正確性之虞，主任檢察官劉河山指派檢察官楊瀚濤指揮偵辦，並於昨天指揮高雄市警局刑警大隊，持法院核發搜索票，至高雄市鼓山區、左營區共3處執行搜索，當場查獲現金新臺幣32萬9千400元及手機1支。

檢警逮捕經營選舉賭盤張男（30歲），並傳喚證人1人，另在場賭客2人也主動說明，坦承不諱，檢察官楊瀚濤訊問後，發現張姓男子涉嫌以私人通訊軟體LINE帳號，供熟識友人以「高雄市市長候選人選舉之當選或輸贏票數」作為賭注簽賭牟利，已有部分證人坦承簽賭高雄市市長候選人選舉輸贏結果情事。

雄檢依張姓男子涉嫌違反公職人員選舉罷免法「賭博罪」送辦，因尚無羈押必要，當庭諭知以25萬元交保候傳，其餘證人均請回。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/